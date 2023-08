EZVIZ Telecamera Wi-Fi Interno 2K, Videocamera Sorveglianza 3MP per animali e bambini, Motorizzata a 360°, Audio a due vie, Funziona Alexa, Avvisi movimento, Visione notturna, Modello CP1

Dal marchio

EZVIZ Videocamera Sorveglianza

Informazioni su EZVIZ

EZVIZ, un marchio globale di soluzioni per la sicurezza domestica intelligente. EZVIZ crea una vita sicura, comoda e intelligente per gli utenti attraverso i suoi dispositivi smart, la piattaforma basata su cloud e la tecnologia di intelligenza artificiale.

【Copertura a 360° nessun punto cieco】Grazie alla copertura del campo visivo orizzontale a 350 ° e rotazione verticale a 55 °, crea una copertura di 360°, puoi posizionarla dove vuoi e vedere l’intera stanza. Lo zoom 8X fornisce una panoramica dettagliata di tutto ciò che ti circonda e l’app EZVIZ lo rende disponibile sul tuo smartphone o dispositivo mobile.

【Audio bidirezionale in tempo reale】– Parla con i tuoi cari e dissuadi gli estranei indesiderati, grazie alla funzione di comunicazione bidirezionale della telecamera da interno CP1. Utilizzando l’app EZVIZ sul tuo dispositivo mobile, puoi comunicare facilmente e con la massima praticità ovunque tu sia.

【Ottima visione notturna 】– Protezione 24 ore su 24 con la telecamera da interno CP1. Grazie alle potenti luci a LED a infrarossi puoi vedere fino a 10 metri nella penombra.

【Tracciamento intelligente】Quando rileva un oggetto in movimento, la telecamera wifi interno CP1 lo segue automaticamente e ti avvisa inviando un’immagine in tempo reale.