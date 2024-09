EZVIZ RH2: Pulizia e Asciugatura Completa dei Pavimenti

L’aspirapolvere e lavapavimenti EZVIZ RH2 si presenta come un dispositivo versatile e completo per la pulizia quotidiana della casa, con funzionalità di igienizzazione dei pavimenti. Questo modello è dotato di due serbatoi, uno per l’acqua pulita e uno per quella sporca, rendendo l’uso più pratico ed efficiente. La scopa offre un’ergonomia ottimale grazie alla comoda maniglia e alle ruote che facilitano il movimento. Ha un’autonomia variabile tra 20 e 40 minuti, a seconda della modalità di pulizia scelta, coprendo superfici fino a 200 metri quadri.

La batteria da 4000mAh richiede circa 5 ore per una ricarica completa e il prodotto è costruito con materiali di alta qualità. Tra le funzionalità più innovative c’è un sistema di rilevamento intelligenti dello sporco e una luce LED verde che indica le aree da pulire, migliorando l’efficienza della pulizia. Il motore, silenzioso e potente, consente fino a 72.000 giri al minuto, con quattro modalità di pulizia: modalità intelligente, standard, ad alta potenza e modalità aspirazione.

In dotazione ci sono diversi accessori, come la base di ricarica, detergente, carta profumata e un filtro HEPA aggiuntivo. Durante il test, è stata apprezzata l’ergonomia e la leggerezza, sebbene alcuni utenti potrebbero trovare difficile pulire sotto mobili bassi, a causa della rigidità della scopa. La gestione dei serbatoi è considerata ottima e il detergente fornito si diluisce facilmente.

La voce guida in italiano è utile e chiara, informando l’utente durante il processo di pulizia. Tuttavia, manca un’integrazione con l’app EZVIZ per smartphone, ma il dispositivo è pronto all’uso senza necessità di configurazioni aggiuntive. Anche se la mancanza di aggiornamenti firmware è un punto da considerare, la praticità nell’uso quotidiano è un vantaggio.

Tra gli aspetti positivi, la luce LED verde aiuta a individuare lo sporco e la possibilità di inserire fragranze rende ogni utilizzo piacevole. Alla fine, l’EZVIZ RH2 si rivela un acquisto consigliato per chi cerca un prodotto con un buon rapporto qualità-prezzo sotto i 500€, perfetto per mantenere la casa pulita senza sforzi eccessivi.