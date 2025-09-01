EZVIZ Campanello Digitale 4,3” WiFi – Videocitofono Ricaricabile

🔥 Offerta Amazon

💸 Prezzo: 163,99€ – 129,99€

⭐ Valutazione: 4.5 / 5

EZVIZ Campanello Digitale con Schermo Tattile a Colori da 4,3” Videocitofono Senza Fili con Batteria Ricaricabile da 4600 mAh, Rilevamento del Movimento PIR, Audio Bidirezionale, Modello CP4

EZVIZ Campanello Digitale CP4: Innovazione e Sicurezza a Casa Tua

Scopri il campanello digitale EZVIZ CP4, un dispositivo progettato per garantire la sicurezza della tua casa con un tocco di modernità. Dotato di un ampio schermo tattile a colori da 4,3”, è estremamente intuitivo, adatto a tutti, compresi anziani e bambini. Non è più necessario affacciarsi dallo spioncino per sapere chi c’è alla porta; basta premere un pulsante per attivare il display. Inoltre, lo schermo si accende automaticamente al rilevamento di visitatori.

Caratteristiche Principali

Batteria Ricaricabile da 4600 mAh : Con una durata in standby che può raggiungere i 90 giorni, la batteria del CP4 offre una straordinaria autonomia grazie alla funzione di risparmio energetico intelligente.

Design Elegante e Resistente: Realizzato in lega di zinco ad alta resistenza, il campanello è progettato per resistere agli agenti atmosferici, mantenendo un aspetto elegante che si integra perfettamente all’estetica della tua porta d’ingresso.

Sicurezza e Praticità

Il CP4 non è solo un campanello, ma anche una telecamera di sicurezza. Grazie alla funzione di audio bidirezionale, puoi comunicare con i visitatori anche quando non sei a casa. Se desideri rimanere anonimo, puoi utilizzare la funzione di cambio voce.

Inoltre, il rilevamento intelligente delle forme umane riduce i falsi allarmi, permettendoti di regolare la sensibilità direttamente dall’app EZVIZ, in base alle tue esigenze.

Vantaggi Aggiuntivi

**Registrazione in Alta Risoluzione**: Grazie alla risoluzione 1080P FHD e un’ampia copertura visiva di 166 gradi, non perderai mai nessun dettaglio.

**Facilità di Condivisione**: Puoi condividere l’accesso al dispositivo con familiari e amici, consentendo loro di visualizzare e interagire con il campanello da qualsiasi luogo.

Un Futuro di Sicurezza nella Tua Casa

Investire nel campanello digitale EZVIZ CP4 significa scegliere tranquillità e sicurezza per te e la tua famiglia. Non aspettare oltre, prendi il controllo della tua sicurezza domestica e acquista ora il tuo EZVIZ CP4!