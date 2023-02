Dal marchio

EZVIZ Videocamera Sorveglianza

Informazioni su EZVIZ

EZVIZ, un marchio globale di soluzioni per la sicurezza domestica intelligente. EZVIZ crea una vita sicura, comoda e intelligente per gli utenti attraverso i suoi dispositivi smart, la piattaforma basata su cloud e la tecnologia di intelligenza artificiale.

Cosa rende unico il nostro prodotto?

EZVIZ consente ai partner di condividere i nostri servizi cloud unici e costruire insieme un fiorente ecosistema IoT.

Come iniziamo?

Dimensioni prodotto ‏ : ‎ 8.8 x 8.8 x 11.3 cm; 218 grammi

Disponibile su Amazon.it a partire dal ‏ : ‎ 7 agosto 2019

Produttore ‏ : ‎ EZVIZ

ASIN ‏ : ‎ B07W4FMSD9

Numero modello articolo ‏ : ‎ 6699171

Paese di origine ‏ : ‎ Cina

EZVIZ C6N Telecamera Wi-Fi Interno 1080p Videocamera Sorveglianza Interno Pan/Tilt/Zoom Compatibile con Alexa, Rotazione a 360°, Visione Notturna, Tracciamento del Movimento e Audio Bi-direzionale

【TRACCIAMENTO INTELLIGENTE DEL MOVIMENTO】Al rilevamento del movimento, la telecamera da interno acquisisce e traccia automaticamente il movimento, mentre fornisce notifiche ed effettua registrazioni video in tempo reale. Con lo Smart Motion Tracking, la telecamera si sposterà automaticamente per tracciare e seguire qualsiasi movimento.

【OTTIMA VISIONE NOTTURNA】Questa telecamera da interno è dotata di due potenti luci a infrarossi per l’ illuminazione fino a 10m, abbastanza distante da coprire praticamente ogni stanza. La fotocamera passa automaticamente dalla modalità giorno alla modalità notte con il cambiamento della luce ambientale.

【AUDIO BIDIREZIONALE IN TEMPO REALE】Per le volte in cui siete lontani da casa e volete parlare a chi volete bene o ai vostri animali domestici, c’è un sistema a due vie per parlare. Basta premere il pulsante sull’app EZVIZ e la ip camera ti aiuterà a fare il resto. Non devi essere ogni volta lì.

【COMPATIBILE CON SMART HOME】Funziona con ALEXA! Questa telecamera WiFi può essere controllata da Alexa attraverso Echo Show, con l’assistenza vocale. Può anche essere collegata ad altri sistemi smart home come Google Home o IFTTT e mantenere ogni cosa sincronizzata.