Ezio Simonelli, chi è il nuovo presidente della Lega Serie A

Ezio Simonelli è stato eletto nuovo presidente della Lega Serie A, succedendo a Lorenzo Casini. Dopo una prima votazione senza risultati il 9 dicembre, Simonelli ha raggiunto il quorum necessario di 14 voti nella seconda tornata, con il supporto principalmente delle squadre del Nord come Milan, Inter e Monza. Nato a Macerata nel 1958, Simonelli è un ex commercialista di Silvio Berlusconi e managing partner dello studio legale tributario Simonelli Associati a Milano. Prima della sua elezione, ricopriva la carica di presidente del Collegio sindacale di Sisal Group S.p.A. e di Mediaset Italia S.p.A., dai quali si è dimesso per evitare conflitti di interesse legati al Monza. La sua elezione ha registrato più voti rispetto ai predecessori Dal Pino e Casini.

Il presidente della Figc, Gabriele Gravina, ha espresso il suo sostegno a Simonelli, sottolineando come la sua elezione rappresenti un segnale di unità e serenità all’interno della Lega, auspicando una nuova stagione di collaborazione con la Figc e tutte le componenti federali. Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter, ha accentuato l’importanza dell’elezione di Simonelli, evidenziando la volontà delle 14 squadre di intraprendere un percorso di cambiamento senza compromettere il lavoro del presidente uscente Casini. Marotta ha rimarcato la necessità di autocritica e di un approccio unito per promuovere il riconoscimento del settore calcistico come un’importante realtà industriale.

Ha inoltre chiarito che il consiglio di Lega si pronuncerà rapidamente sui requisiti di eleggibilità di Simonelli, confermando che egli ha soddisfatto i criteri necessari per candidarsi. In riferimento alle sei società che non hanno votato per Simonelli, ha sottolineato che il dibattito è parte della democrazia e ha ribadito che l’unione è fondamentale per il movimento calcistico. Marotta ha infine dichiarato che non è opportuno fare considerazioni geopolitiche, affermando che le squadre sono unite nel perseguire il bene del calcio italiano.