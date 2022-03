“Invocare la pace è moralmente indispensabile, ma politicamente insufficiente. Tutti vogliamo la pace, naturalmente: ma ci sono precise ragioni se questa pace è stata violata e oggi facciamo i conti con la guerra. Non indagarle, non riconoscerle e non valutarle è venire meno a un dovere”. E’ un passaggio dell’editoriale ‘Perché non basta dire pace’ che Ezio Mauro firma su Repubblica in relazione alla guerra tra Russia e Ucraina.

“Troppo spesso noi occidentali ci siamo salvati l’anima chiedendo la pace e lasciando i corpi altrui in balia di chi ha scelto la guerra, proprio perché non abbiamo compreso che serve qualcosa in più oltre allo slancio etico, al rifiuto della barbarie e alla testimonianza di fraternità”, scrive Mauro.

“Perché l’unico modo che abbiamo per costruire la pace è rifiutare le ragioni del conflitto: andare oltre il rigetto della guerra in sé, entrare nel merito dello scontro, individuare le sue cause e le sue motivazioni e trarne un giudizio e una scelta di campo, con i comportamenti conseguenti. Solo quando ci assumiamo la responsabilità di un giudizio abbiamo fatto qualcosa per la pace, concretamente”, aggiunge.