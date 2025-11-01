Ezio Greggio unisce Sanremo e Montecarlo nel teatro monegasco

Ezio Greggio ha inaugurato la stagione teatrale del casinò di Sanremo, annunciando il gemellaggio tra il Montecarlo Film Festival de la Comédie e la città di Sanremo. Il 13 novembre, il teatro del casinò ospiterà un evento aperto al pubblico con i protagonisti del festival monegasco. La serata finale si svolgerà il 15 novembre al Grimaldi Forum, dove Greggio ha promesso che parlerà delle iniziative di Sanremo. Ha anche affermato che saranno disponibili dai 50 ai 100 biglietti gratuiti per famiglie che non possono partecipare al Festival, sottolineando il desiderio di vederle presenti.

In preparazione per lo spettacolo “Una vita sullo schermo”, Greggio ha condiviso la genesi dell’idea di collegare il suo festival a Sanremo, nata da una chiacchierata. Abitando nel Principato, visita spesso Sanremo, anche se non calca il palcoscenico dell’Ariston. Quando gli è stato chiesto cosa manchi a Sanremo, ha risposto candidamente: “Me come conduttore del Festival”, suggerendo anche Enzo Iacchetti.

Il legame di Greggio con la Riviera è evidente. Il sindaco di Dolceacqua, Fulvio Gazzola, collabora con lui da anni e rappresenta un prezioso consigliere. Tra le novità, Gazzola era presente per ascoltare l’opinione di Greggio sul nuovo allenatore della Juventus, Luciano Spalletti, e Greggio ha elogiato la sua imponente figura, auspicando che il club gli renda onore.

All’evento parteciperà anche Renata Cantamessa, nota come Fata Zucchina, co-conduttrice della serata, che si svolgerà probabilmente in prima serata, dopo la proiezione dell’ultimo film. Per partecipare, sarà necessario ricevere un invito via email. La giuria del festival include nomi illustri come Claudia Gerini, Franco Nero, Daniel McVicar e Teresa Riott.