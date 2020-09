Un concerto per Ezio Bosso a Torino in quello che sarebbe stato il giorno del suo 49esimo compleanno: tutti i dettagli sull’evento in memoria dell’indimenticabile direttore d’orchestra.

Ezio Bosso verrà ricordato nel giorno del suo compleanno con un concerto in sua memoria a Torino, la sua città. L’indimenticabile pianista e direttore d’orchestra, scomparso il 15 maggio a causa della malattia neurodegenerativa con cui combatteva dal 2011, avrebbe compiuto il 13 settembre 49 anni. E proprio in una data simbolicamente così importante la Regione Piemonte e il Comune di Torino hanno voluto organizzare un evento musicale in sua memoria, un concerto che si svolgerà alle 21, presso l’Auditorium Rai di via Rossini, con un podio rigorosamente vuoto.

Ezio Bosso: un concerto a Torino nel giorno del suo compleanno

Organizzato dall’associazione culturale Apertis Verbis, l’evento prevede un repertorio classico con due opere del maestro Bosso e una di Richard Strauss, Metamorphosen, ovvero l’opera che Ezio avrebbe voluto fortemente dirigere con la sua orchestra. Un sogno rimasto purtroppo irrealizzato.

Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/

A eseguire le composizioni saranno proprio i suoi musicisti, quella Europe Philharmonic Orchestra che per anni era stata diretta da Bosso. Per questa volta l’orchestra suonerà senza alcuna guida, davanti a un podio rigorosamente vuoto, ma in realtà pieno dello spirito ineguagliabile del Maestro.

Come partecipare al concerto per Ezio Bosso

L’evento sarà gratuito e per partecipare basterà inviare una mail di accredito a info@eziobosso.com fino all’esaurimento dei posti disponibili, limitati a causa delle normative anti-Coronavirus. Spiega la sorella Ivana, come riportato da Repubblica: “Per noi famigliari domenica è una data difficile. Mio fratello è entrato nella storia della musica e sono contenta che il suo compleanno sia celebrato con un concerto in un teatro aperto, perché abbiamo bisogno di tornare a teatro e sentire la musica dal vivo“.

Di seguito il video di una celebre composizione di Bosso:

Fonte foto: https://pixabay.com/it/pianoforte-spartito-foglio-di-musica-1655558/