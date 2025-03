Èze, il gioiello medievale della Costa Azzurra

Arroccato a 427 metri sul livello del mare, Èze è un incantevole villaggio medievale situato tra Nizza e Monaco lungo la Costa Azzurra. Conosciuto come il “nido d’aquila”, offre spettacolari panorami sul Mar Mediterraneo, soprattutto in primavera, quando la natura fiorisce e le stradine si animano di colori e profumi. Questo periodo è ideale per visitarlo, poiché la minore affluenza turistica consente di apprezzarne la tranquillità e la bellezza.

Èze è facilmente raggiungibile da Nizza e Monaco, sia in auto lungo la Moyenne Corniche sia con mezzi pubblici. La stazione ferroviaria di Èze-sur-Mer consente di accedere al Sentiero di Nietzsche, che porta al villaggio. Le origini del paese risalgono a oltre 2000 anni fa, con influenze di Fenici, Romani e Mori. Passeggiando tra le viuzze acciottolate, gli archi e le pittoresche case in pietra, i visitatori possono immergersi in una straordinaria atmosfera medievale.

Un punto importante da visitare è il Giardino Esotico di Èze, situato sulle rovine di un antico castello, che ospita una collezione di piante e cactus da tutto il mondo, offrendo una vista spettacolare sulla Riviera. La Chiesa di Nostra Signora dell’Assunzione, con la sua facciata sobria e interni barocchi, offre un luogo di pace. Il Sentiero di Nietzsche, lungo 2,1 km, è un percorso panoramico che regala viste sul mare e deve il suo nome al filosofo che qui trovò ispirazione. Infine, il Forte della Revère, immerso nel Parco della Grande Corniche, offre un’ulteriore vista straordinaria fino all’Italia, rendendo Èze una meta perfetta per gli amanti della natura.