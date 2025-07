Eyes of Wakanda: il nuovo anime Marvel arriva il 1 agosto

Gli appassionati di animazione hanno motivo di gioire: “Eyes of Wakanda”, la nuova serie di Marvel Animation ambientata nella leggendaria nazione di Wakanda, debutterà in streaming su Disney+ il 1 agosto, con un anticipo significativo rispetto alla data inizialmente prevista del 27 agosto.

La piattaforma ha confermato l’uscita con un teaser avvincente, rivelando anche il cast di doppiatori della versione originale. “Eyes of Wakanda” è frutto della collaborazione tra Zinzi Coogler, Sev Ohanian e Kalia King di Proximity Media. La serie seguirà le avventure dei guerrieri wakandiani, impegnati in missioni per recuperare artefatti di Vibranio minacciati dagli Hatut Zaraze.

Il cast vanta nomi come Winnie Harlow, Cress Williams, Patricia Belcher e Anika Noni Rose. La direzione è affidata a Todd Harris, che è anche executive producer, e che ha avuto esperienze significative con franchise di largo successo, incluso il MCU.

Nel corso della serie – composta da quattro episodi – verranno presentate diverse incarnazioni di Black Panther, con una particolare novità: l’introduzione del personaggio di Iron Fist nel Marvel Cinematic Universe. Harris ha accennato a questa presenza dicendo: “Ci sarà un Iron Fist qui, ma non l’Iron Fist che vi aspettate…”.

La serie si propone di esplorare la cultura millenaria del Wakanda, approfondendo le sue tradizioni e la perseveranza dei suoi abitanti.

Con il debutto imminente, i fan non vedono l’ora di scoprire cosa riserva questa nuova avventura animata. Appuntamento quindi al 1 agosto su Disney+.