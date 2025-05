EY Assurance Roma – Consulente Senior Strategia Cybersecurity, Governance e Compliance

Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Titolo del lavoro: EY Assurance Roma – Senior Consultant Cybersecurity Strategy, Governance & Compliance



Azienda: EY



Descrizione del lavoro: Unisciti al nostro team Cybersecurity Strategy, Governance & Compliance a Roma e dai una svolta alla tua carriera entrando in EY.Chi è EY?EY è una delle società Big 4 della consulenza. Quello che ci caratterizza rispetto alle altre aziende è la possibilità di trasformare il business e il modo di lavorare dei nostri clienti, che siano grandi multinazionali, piccole imprese o pubbliche amministrazioni. La nostra cultura del lavoro si basa sulla fiducia, l’autonomia e il rispetto tra le persone, ed è incentrata sul raggiungimento dei risultati attraverso una modalità di lavoro ibrida.#TELLMEY – Cosa dicono di noiQuesti sono i fattori più influenti che hanno spinto colleghe e colleghi a sceglierci nel 2024! * Learning and Development: oltre 50 ore all’anno di formazione per ciascuna persona;

Progressione di carriera: solo negli ultimi 12 mesi il 65% delle persone di EY si è vista riconoscere un avanzamento di carriera;

Salary e Benefits: con un’ampia gamma di convenzioni aziendali, dalla palestra allo shopping, fino a servizi gratuiti di telemedicina e supporto psicologico;

Mobilità e opportunità internazionali, compresa la possibilità di lavorare dall’estero fino a 20 giorni senza essere in trasferta;

Smart working senza giornate prestabilite centralmente.

Scopri il team di Cybersecurity @Assurance:Il Team di Cybersecurity @Assurance è il punto di riferimento per aiutare le aziende a proteggere il loro valore digitale, innovare in sicurezza e affrontare le sfide della trasformazione digitale. È un gruppo multidisciplinare composto da professionisti che lavorano su progetti di alto profilo a livello nazionale e internazionale, combinando competenze tecniche, strategiche e normative per offrire soluzioni su misura, efficaci e sostenibili.Come Senior Consultant farai parte del team Cybersecurity Strategy, Governance & Compliance, che supporta i clienti nella definizione di modelli di governance, strategie di gestione del rischio cyber e compliance normativa (NIS2, DORA, ISO 27001, etc.).Chi stiamo cercando? Persone con:

Laurea magistrale o triennale in Ingegneria, Informatica, Economia, Cybersecurity o discipline affini;

Esperienza professionale di almeno 3-5 anni in consulenza o in ambito aziendale, con coinvolgimento diretto in progetti di cybersecurity governance, risk management, IT compliance, trasformazione digitale sicura e Business Continuity;

Esperienza maturata in contesti regolamentati (es. Finance, Energy, Telco, Pharma) o con approccio metodologico strutturato (es. framework ISO, NIST, COBIT);

Conoscenza dei principali framework di riferimento: ISO/IEC 27001/2, NIST CSF, CIS Controls, COBIT, ITIL;

Familiarità con la normativa di settore: GDPR, NIS2, DORA, PSD2, direttive AGID, SOX, e regolamenti nazionali/internazionali sulla sicurezza e sulla protezione dei dati;

Esperienza nella definizione e implementazione di cybersecurity governance model, policy, procedure, ruoli/responsabilità e costruzione di operating model di sicurezza;

Competenze nella mappatura e gestione dei rischi ICT/Cyber, nella realizzazione di risk assessment e nella definizione di piani di trattamento del rischio;

Esperienza in attività di IT audit, in certificazioni ISO o supporto a ispezioni o verifiche esterne.

Cosa ti aspetta in EY

Progetti di ogni tipo per clienti di ogni settore;

+ 450.000 ore di formazione erogate per accrescere le tue competenze tecniche e il tuo talento personale;

Un Counselor che ti supporterà nel tuo percorso professionale;

Policy di smart working flessibile e possibilità di lavorare dall’estero;

Benefits e programmi di welfare aziendale diversificati.

EY promuove la diversità, l’equità e l’inclusione, valorizzando l’unicità, indipendentemente da età, genere, abilità, esperienza, cultura, orientamento sessuale, religione, disabilità e background socio-economico. Tutte le nostre offerte di lavoro si rivolgono allo stesso modo a persone con disabilità, in conformità con la legge italiana L. 68/99. Il nostro obiettivo è creare un ambiente di lavoro equo e accessibile.



Luogo: Roma