Su Blaze (in esclusiva su Sky al canale 124) dal 10 novembre, alle ore 21, in prima visione assoluta, ‘Extreme Unboxing’, dedicato alla passione di realizzare video dello spacchettamento di acquisti on line e a quella di comprare a ‘scatola chiusa’ lotti di resi ai siti web retail. L’unboxing e’ una tendenza direttamente legata alla crescita dell’e-commerce. Molte aziende, negli anni, hanno investito nella progettazione di imballaggi, poiché più la confezione è accattivante e interessante, più è probabile che i consumatori registrino video che mostrino l’apertura del pacco contente il loro prodotto e alla fine attirino più acquirenti verso il brand. I produttori di imballaggi sono inoltre sempre più consapevoli del ruolo dell’unboxing migliorano continuamente le loro tecnologie per soddisfare la domanda di imballaggi stampati di qualità superiore. Le scatole non sono più solo uno strumento di trasporto: sono un prezioso cartellone pubblicitario consegnato direttamente ai clienti.

