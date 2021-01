Extraliscio con Davide Toffolo a Sanremo Bianca luce nera: il significato della canzone e la loro storia al Festival della canzone italiana.

In ogni Festival di Sanremo 2021 che si rispetti c’è almeno un nome, se non un paio, chiamato a riempire il ruolo di outsider completo. Spesso si tratta di artisti poco conosciuti al grande pubblico, o di nomi che mirano a una determinata fascia di pubblico. Dei veri e propri jolly per dare colore alla competizione. Quest’anno in queste vesti sembrerebbero presentarsi gli Extraliscio con Davide Toffolo dei Tre allegri ragazzi morti. Un progetto molto particolare e ambizioso il loro, che potrebbe regalare più di qualche sorpresa…

Extraliscio con Davide Toffolo, Bianca luce nera: il significato

Cosa ci fa un gruppo punk da balera a Sanremo? E per di più in compagnia di un personaggio unico nel suo genere come il cantautore e fumettista Davide Toffolo, già leader dei Tre allegri ragazzi morti? Probabilmente sono qui per divertirsi e divertirci.

concerto

A Raiplay gli artisti hanno dichiarato, parlando della loro Bianca luce nera: “Siamo un gruppo punk da balera e siamo a Sanremo con Bianca luce nera, una canzone che parla dei contrari, dei rovesciamenti, delle rotazioni e di tutto quello che un giorno trovi così e il giorno dopo è cosà. Il brano ha una sonorità che batte, batte forte, poi a un certo punto si accendono le luci. Le luci cominciano a pulsare e… Davide farà aprire la balera e dialogherà con un clarinetto in do“.

Gli Extraliscio con Davide Toffolo a Sanremo

Tra gli esordienti, gli Extraliscio e Davide Toffolo sono quelli che più avremmo visto lontani da Sanremo fino al 17 dicembre. La band romagnola non ha mai provato a partecipare al Festival. Idem per il cantautore di Pordenone, che con i Tre allegri ragazzi morti se n’è tenuto ben a distanza in passato. Eppure, la loro presenza può avere anche un senso: portare alla luce e al pubblico mainstream un mondo ancorato ai piccoli locali e troppo spesso bistrattato o dimenticato. A cosa possono ambire in classifica? Proiettarli in alta classifica sarebbe un azzardo. Più probabile che debbano alla fine lottare per evitare di chiudere questa bell’avventura all’ultimo posto.

Di seguito Alla fermata, amato brano degli Extraliscio: