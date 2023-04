Exprivia si aggiudica gara ESA da 25 milioni di euro

– Exprivia, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, si è aggiudicata un contratto da 25 milioni di euro per guidare il progetto per la fornitura del Payload Data Ground Segment PDGS della costellazione satellitare italiana IRIDE. Nella realizzazione del PDGS, Exprivia guiderà un gruppo di aziende italiane composto da Telespazio, Planetek Italia, Serco Italia e Aresys.

Il programma spaziale IRIDE, che sarà realizzato in Italia con le risorse del PNRR e gestito dall’ESA in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana ASI, prevede la creazione di una costellazione satellitare tra le più importanti a livello europeo per l’osservazione della Terra. Exprivia realizzerà una piattaforma per raccogliere i dati di oltre 30 satelliti, elaborandoli in modo sistematico per lo studio dei fenomeni naturali.

“Il progetto che ci è stato affidato dall’ESA relativo al programma IRIDE rappresenta un importante riconoscimento per Exprivia nell’ambito delle missioni satellitari per l’osservazione della Terra – commenta Roberto Medri, Head of Aerospace&Defence Market Innovation Unit di Exprivia – Con il know-how acquisito nella elaborazione, gestione e conservazione dei dati satellitari, Exprivia supporta le organizzazioni attive nella salvaguardia del Pianeta”.