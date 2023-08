Exprivia, ricavi salgono a 97,9 milioni di euro nel primo semestre

– Exprivia, società quotata su Euronext Milan e attiva nello sviluppo di tecnologie software innovative e di prestazione di servizi IT, ha chiuso i primi sei mesi del 2023 registrando una crescita dell’11% nei ricavi, pari a 97,9 milioni di euro rispetto agli 88,2 milioni di euro dello stesso periodo del 2022, con un EBITDA al 12,6% dei ricavi rispetto al 13,1% dello scorso anno a 12,3 milioni di euro e con risultato ante imposte a 8,1 milioni di euro +9,1%.

“Nel primo semestre 2023 – afferma l’AD Domenico Favuzzi – abbiamo registrato una buona performance in particolare su alcuni mercati dove abbiamo posizioni consolidate. Crescita dei ricavi, buona marginalità e riduzione del debito sostengono la nostra capacità di perseguire le opportunità di crescita e sviluppo del mercato ICT. Continuiamo a registrare posizioni di rilievo in mercati importanti come l’Aerospazio, l’Energia, la Sanità, grazie anche all’apporto di abilitatori digitali, in questo momento centrali nell’arena ICT, come il Cloud, la Cybersecurity e l’Intelligenza Artificiale”.

L’indebitamento finanziario netto al 30 giugno 2023 è pari a 18,8 di euro milioni, rispetto ai -20,1 milioni del 31 dicembre 2022.