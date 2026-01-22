8.1 C
Export vini Oltrepo Pavese +40%

Gli imprenditori di Milano hanno registrato un export di vini di 35,4 milioni di euro nel territorio pavese, con un aumento del 40% rispetto al 2021. Il presidente della sede di Pavia di Assolombarda, Tommaso Rossini, ha dichiarato che l’obiettivo è costruire una traiettoria di sviluppo comune per rafforzare il posizionamento dell’Oltrepo nei mercati nazionali e internazionali.

Gli imprenditori ritengono che per migliorare ulteriormente l’economia del territorio sia necessario investire in infrastrutture, ricettività e frequentazione turistica. Rossini ha sottolineato che il vino non è solo una filiera produttiva, ma un sistema complesso che intreccia identità, impresa, paesaggio, cultura e mercati. L’Oltrepo pavese possiede tutte le condizioni per essere protagonista di questo dialogo, grazie alla varietà vitivinicola, alle competenze diffuse, alla nuova generazione di produttori e all’attenzione alla sostenibilità.

La Camera di Commercio di Cremona-Mantova-Pavia ha scommesso su questo progetto, convinta che il tempo delle iniziative isolate e delle narrazioni frammentate non sia più attuale. L’Oltrepo pavese è considerato un asset strategico dell’economia lombarda, e la qualità eccelsa dei prodotti, come il Pinot Nero e le bollicine, ha bisogno di una “casa comune”. L’obiettivo è trasformare l’Oltrepo Pavese nel centro gravitazionale del pensiero vitivinicolo italiano.

