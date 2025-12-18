Export Veneto in crisi

Le esportazioni del Veneto hanno subito un calo dello 0,6% nei primi nove mesi, a differenza del resto dell’Italia che ha registrato un aumento del 3,6%. Ciò significa una perdita di 360 milioni di euro e colloca il Veneto tra le regioni del Nord con un segno negativo, insieme a Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta. Il valore complessivo delle esportazioni si attesta a 59,3 miliardi di euro, come certificato dai dati elaborati dalla Cgia di Mestre.

Il dato più negativo riguarda la provincia di Belluno, dove le esportazioni verso gli Stati Uniti sono crollate del 35%, con una perdita di oltre 256 milioni di euro. Questo calo è stato definito “un uragano” dal commercio dolomitico. Al contrario, la provincia di Padova ha registrato un miglioramento dell’85% nelle esportazioni verso gli USA.

I settori più colpiti da questo calo sono quelli degli apparecchi per uso domestico, dell’occhialeria e delle macchine agricole, con cali rispettivi del 44,5%, 29,4% e 28,4%. L’occhialeria, in particolare, è un settore importante per l’economia di Belluno e ha contribuito in modo significativo al calo delle esportazioni. Tuttavia, le aziende hanno limitato i danni grazie alla diversificazione, e l’export complessivo di Belluno è calato solo dello 0,4%.

Le politiche protezionistiche degli Stati Uniti e la svalutazione del dollaro potrebbero condizionare il commercio estero veneto nel medio-lungo periodo. La Cgia sottolinea che le imprese del settore chiedono un fisco più equo, infrastrutture efficienti e meno burocrazia per tornare a essere competitive sui mercati mondiali.