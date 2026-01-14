Export Sondrio in crescita

Nel terzo trimestre le esportazioni della provincia di Sondrio hanno mostrato una crescita tendenziale, con un valore di 274,6 milioni di euro, in aumento dell’1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, si è registrata una flessione congiunturale dell’7,3%, parzialmente dovuta alla stagionalità del periodo estivo.

Le importazioni hanno raggiunto i 170 milioni di euro, con un incremento annuo del 27,5% e una diminuzione congiunturale del 6,1%. La presidente della Camera di Commercio, Loretta Credaro, ha commentato che i dati descrivono un export solido che continua a esprimere capacità di presidio dei mercati esteri, nonostante l’incertezza economica globale.

Il settore manifatturiero rappresenta il 94% delle esportazioni provinciali, con un valore di 259 milioni di euro e un incremento tendenziale dello 0,9%. I comparti che sostengono il risultato sono macchinari e apparecchi, prodotti alimentari e prodotti di altre attività manifatturiere. Tuttavia, altri settori come mezzi di trasporto, metalli di base e prodotti in metallo, farmaceutica e apparecchi elettronici e strumenti di misura hanno registrato una diminuzione.

Nel dettaglio merceologico, le macchine di impiego generale sono la prima voce dell’export, con un valore di 27,4 milioni di euro e una crescita del 180,2%, trainata dalla domanda norvegese. Anche gli altri prodotti alimentari mostrano un’accelerazione significativa, con 22 milioni di euro e un aumento del 51,4%, diretti soprattutto verso Francia, Slovacchia, Danimarca, Romania e Austria.

I mercati di destinazione principali sono la Francia, la Germania, la Svizzera e la Norvegia. I dati completi sono disponibili sul sito della Camera di Commercio.