mercoledì – 14 Gennaio 2026
Export Sondrio in crescita

Export Sondrio in crescita

Nel terzo trimestre le esportazioni della provincia di Sondrio hanno mostrato una crescita tendenziale, con un valore di 274,6 milioni di euro, in aumento dell’1,3% rispetto allo stesso trimestre dell’anno precedente. Tuttavia, rispetto al trimestre precedente, si è registrata una flessione congiunturale dell’7,3%, parzialmente dovuta alla stagionalità del periodo estivo.

Le importazioni hanno raggiunto i 170 milioni di euro, con un incremento annuo del 27,5% e una diminuzione congiunturale del 6,1%. La presidente della Camera di Commercio, Loretta Credaro, ha commentato che i dati descrivono un export solido che continua a esprimere capacità di presidio dei mercati esteri, nonostante l’incertezza economica globale.

Il settore manifatturiero rappresenta il 94% delle esportazioni provinciali, con un valore di 259 milioni di euro e un incremento tendenziale dello 0,9%. I comparti che sostengono il risultato sono macchinari e apparecchi, prodotti alimentari e prodotti di altre attività manifatturiere. Tuttavia, altri settori come mezzi di trasporto, metalli di base e prodotti in metallo, farmaceutica e apparecchi elettronici e strumenti di misura hanno registrato una diminuzione.

Nel dettaglio merceologico, le macchine di impiego generale sono la prima voce dell’export, con un valore di 27,4 milioni di euro e una crescita del 180,2%, trainata dalla domanda norvegese. Anche gli altri prodotti alimentari mostrano un’accelerazione significativa, con 22 milioni di euro e un aumento del 51,4%, diretti soprattutto verso Francia, Slovacchia, Danimarca, Romania e Austria.

I mercati di destinazione principali sono la Francia, la Germania, la Svizzera e la Norvegia. I dati completi sono disponibili sul sito della Camera di Commercio.

