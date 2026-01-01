Export Piemonte in crescita

Nel periodo gennaio-settembre, il valore delle esportazioni piemontesi di merci è aumentato dell’1,7% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, raggiungendo 46,0 miliardi di euro. Il valore delle importazioni di merci è risultato pari a 34,7 miliardi di euro, con un aumento tendenziale del 4,6%. Il saldo della bilancia commerciale si è confermato positivo per 11,3 miliardi di euro.

L’analisi dell’export regionale conferma la gerarchia consolidata, con la Lombardia in testa, seguita da Emilia-Romagna, Veneto, Toscana e Piemonte. Nel Piemonte, l’andamento delle esportazioni è stato fortemente eterogeneo: nonostante la diminuzione segnata nel periodo in esame, i mezzi di trasporto si confermano il primo comparto delle esportazioni in termini di contributo fornito al totale regionale, ma hanno registrato la maggiore flessione in termini di variazione percentuale.

Il settore della meccanica ha scontato una flessione del 4,6%, mentre settori come il tessile e la chimica hanno mostrato una crescita più moderata o una sostanziale stazionarietà. La spinta decisiva all’aumento delle esportazioni piemontesi è generata principalmente da filiere come quella dei metalli, che ha registrato un balzo in avanti del 14,6%, e il settore dei prodotti alimentari, che ha registrato un incremento del 7,7%.

L’analisi per mercati di sbocco segnala una dinamica positiva delle esportazioni dirette ai partner comunitari e una sostanziale stazionarietà per quelle destinate ai restanti Paesi. Francia e Germania si confermano i principali partner commerciali del Piemonte, assorbendo rispettivamente il 14,9% e il 13,5% delle esportazioni locali. Il valore delle esportazioni dirette verso la Spagna appare in forte espansione, mentre le esportazioni dirette verso gli USA hanno subito una battuta d’arresto.