Export legno-arredo Italia

L’export della filiera legno-arredo ha registrato una flessione del 4,7% nel mese di agosto rispetto allo stesso mese dell’anno precedente. Tuttavia, il cumulato dei primi otto mesi dell’anno è sostanzialmente stabile, con un valore di 12,7 miliardi di euro e una variazione del -0,2%. Ciò testimonia la tenuta del settore in un contesto globale complesso e incerto.

Per quanto riguarda la produzione industriale, il settore del mobile ha registrato una crescita del 4,3% nel mese di ottobre, confermando il trend positivo dei primi dieci mesi dell’anno. Dopo due anni di flessione, la produzione di mobili sta tornando a livelli di normalità. Il mercato interno sembra trainare la crescita, grazie anche alle conferme dei bonus edilizi.

Nel settore del legno, la produzione è sostanzialmente stazionaria, con una variazione del -0,3% nei primi dieci mesi dell’anno. L’analisi dei principali mercati di destinazione mostra andamenti contrastanti. La Francia e la Germania registrano una flessione, mentre il Regno Unito e la Spagna mostrano una crescita. Gli Stati Uniti mantengono la seconda posizione, nonostante una flessione del -1,7% nei primi otto mesi dell’anno.

Tra i paesi che hanno performato meglio, spicca la crescita del Marocco, con un incremento vicino al 50%. Anche il Regno Unito, la Turchia, il Portogallo e i Paesi Bassi mostrano una crescita significativa. L’Europa UE27 rappresenta la quota principale dell’export, con una lieve crescita del +0,4%. Nei mercati extra-UE, si segnala una crescita del +2,2%, trainata dal Regno Unito e Canada. L’Africa cresce in modo significativo, trainata da Marocco e Libia.