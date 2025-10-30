Export italiano verso USA e Cina: analisi e tendenze attuali

Confartigianato Liguria analizza l’andamento dell’export italiano e ligure in relazione agli Stati Uniti e alla Cina, in concomitanza con l’incontro tra il presidente statunitense e il premier cinese.

I dazi imposti dagli USA potrebbero spingere la produzione cinese a indirizzarsi verso l’Unione Europea. Nei primi otto mesi, l’export cinese verso l’UE cresce notevolmente, con un incremento del 9,4% e un aumento del 24,5% specificamente per l’Italia. Tuttavia, le vendite italiane verso la Cina mostrano un trend negativo, scendendo dell’11,1%, e ulteriormente del 13,2% escludendo il settore farmaceutico. Anche le esportazioni italiane verso gli USA subiscono un calo del 3,0% nel medesimo periodo.

Nel complesso, l’export italiano verso Stati Uniti e Cina ammonta a 82 miliardi di euro, ovvero il 12,9% del totale, con 67,8 miliardi diretti negli USA e 14,2 miliardi in Cina. I settori alimentari, moda, mobili e metalli, dove le piccole imprese hanno un’occupazione che oltrepassa il 60%, contabilizzano 23,2 miliardi di euro, di cui 17,7 miliardi negli Stati Uniti e 5,5 miliardi in Cina. Le stime preliminari di settembre dell’Istat indicano segnali positivi.

L’analisi di Confartigianato rivela che, mentre l’export manifatturiero verso gli Stati Uniti aumenta del 7,6%, la Liguria si posiziona al quinto posto con un incremento del 7,5%. In contrasto, il mercato cinese mostra una media nazionale in calo del 14%, con la Liguria che segna il decremento più contenuto, pari a -0,9%.