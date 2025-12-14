Export italiano in crescita

Mentre a livello globale si registrano difficoltà economiche, l’export italiano mostra una ripresa, con un aumento del 3,6% nei primi nove mesi del 2025, pari a oltre 16,5 miliardi in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Ciò ha portato l’Italia al quarto posto nel G20 per esportazioni di merci, dietro solo a Cina, Stati Uniti e Germania.

Tuttavia, a livello locale, la situazione è diversa. La provincia di Ferrara ha chiuso i primi tre trimestri del 2025 con un export complessivo di 1,924 miliardi di euro, in lieve flessione rispetto ai 1,933 miliardi dell’anno precedente, con un saldo negativo di 8,8 milioni, pari a un -0,5%. Questo la colloca nella parte bassa della classifica nazionale.

In confronto ad altre province emiliano-romagnole, Ferrara mostra una performance inferiore, con Parma che cresce del 5%, Ravenna del 3,2%, Forlì-Cesena del 3%, Bologna del 1,4%, Modena stabile e Reggio Emilia in linea con l’anno precedente. Solo Rimini e Piacenza hanno fatto peggio di Ferrara.

Il divario è ancora più netto se si considera l’export verso gli Stati Uniti, dove l’Italia ha registrato una crescita del 9%, mentre Ferrara ha visto un calo del 20,8%, con le vendite scese da 227,9 a 180,5 milioni di euro. Ciò colloca la provincia estense tra le peggiori in Italia per andamento dell’export verso il mercato americano. Anche in questo caso, il raffronto regionale è sfavorevole, con Bologna, Modena, Reggio Emilia e Parma che limitano le perdite, mentre Ravenna e Rimini registrano cali significativi.