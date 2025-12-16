14.4 C
Export italiano in crescita del 2,3%

Da stranotizie
A ottobre 2025 si stima una flessione congiunturale delle esportazioni dell’3,0% e un aumento modesto delle importazioni dello 0,3%. La diminuzione su base mensile dell’export riguarda sia l’area Ue, con un calo del 2,8%, sia l’area extra Ue, con un calo del 3,2%. Nel trimestre agosto-ottobre 2025, sia l’export che l’import registrano incrementi modesti, rispettivamente dello 0,2% e dello 0,3%, rispetto al precedente.

A ottobre 2025 l’export cresce su base annua del 2,3% in termini monetari e dello 0,5% in volume. La crescita tendenziale dell’export è più sostenuta per i mercati extra Ue, con un aumento del 4,1%, rispetto a quelli Ue, con un aumento dell’0,5%. L’import registra un incremento tendenziale in valore del 3,4%, che coinvolge in misura più marcata l’area extra Ue, con un aumento del 4,2%, rispetto a quella Ue, con un aumento del 2,7%. In volume, le importazioni crescono del 4,4%.

I settori che più contribuiscono alla crescita tendenziale dell’export sono articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, con un aumento del 18,5%, e metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, con un aumento del 13,7%. Si riducono su base annua le esportazioni di articoli sportivi, giochi, strumenti musicali, preziosi, strumenti medici e altri prodotti non classificati altrove, con un calo del 16,1%, e autoveicoli, con un calo del 7,3%.

I Paesi che forniscono i contributi maggiori alla crescita dell’export nazionale sono Svizzera, con un aumento del 34,9%, Stati Uniti, con un aumento del 9,7%, paesi Opec, con un aumento del 15,8%, Spagna, con un aumento del 7,3%, e Francia, con un aumento del 3,7%. Al contrario, Turchia, Regno Unito e Paesi Bassi forniscono i contributi negativi più ampi, rispettivamente con un calo del 34,8%, del 10,8% e del 12,5%.

Nei primi dieci mesi del 2025, l’export registra una crescita tendenziale del 3,4%, spiegata dalle maggiori vendite di articoli farmaceutici, chimico-medicinali e botanici, metalli di base e prodotti in metallo, esclusi macchine e impianti, mezzi di trasporto, esclusi autoveicoli, e prodotti alimentari, bevande e tabacco. Il saldo commerciale a ottobre 2025 è pari a +4.156 milioni di euro. Il deficit energetico è inferiore rispetto a un anno prima, mentre l’avanzo nell’interscambio di prodotti non energetici scende da +9.552 milioni di ottobre del precedente anno a +7.801 milioni di ottobre 2025. I prezzi all’importazione diminuiscono dello 0,3% su base mensile e del 2,7% su base annua.

