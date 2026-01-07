Export italiano in crescita

Le guerre e le incertezze internazionali legate a dazi e cambi non stanno frenando l’export italiano. Secondo l’Istat, le vendite all’estero del made in Italy cresceranno del 1,6 per cento, il doppio della crescita del Pil, che è prevista dell’0,8 per cento. Tuttavia, la crescita potrebbe essere disomogenea: settori come la farmaceutica e l’agrifood continueranno a essere trainanti, mentre la meccanica potrebbe stentare e la moda e l’auto potrebbero affrontare un altro anno difficile.

Le vendite all’estero dell’agrifood hanno battuto tutti i record, raggiungendo 73 miliardi, con un aumento del 5 per cento rispetto all’anno precedente. I settori che hanno trainato il risultato sono stati il vino, la pasta, il trasformato e l’ortofrutta. Le performance migliori sono state registrate in Germania, Francia, Spagna e Regno Unito. I dazi americani hanno rallentato la penetrazione negli Stati Uniti, ma non hanno causato gli sfaceli previsti.

L’Italia ha scalzato il Giappone e è diventata il quarto esportatore al mondo, superando anche la Francia e la Corea del Sud. Le esportazioni italiane in dollari correnti sono cresciute del 6,6 per cento rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. L’Italia ha registrato un surplus del suo avanzo commerciale con i paesi extra Ue27 per 6,918 miliardi. L’obiettivo del governo è quello di portare il totale dell’export a 700 miliardi entro il 2027.