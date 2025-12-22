Export italiano in crescita

Confindustria Varese ha esaminato i primi nove mesi del 2025, concentrandosi sui dati delle esportazioni per settore e paese di destinazione. Il settore metalmeccanico ha registrato un incremento del 17,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, con un aumento del 56%. Anche il tessile, i prodotti farmaceutici e il settore chimico-farmaceutico hanno mostrato una crescita, rispettivamente del 21,6%, 20,3% e 5,6%. D’altra parte, i prodotti chimici, le materie plastiche, le bevande e il legno hanno registrato una diminuzione, rispettivamente del 3,3%, 3%, 5,3% e 2,5%.

Per quanto riguarda i paesi di destinazione, gli Stati Uniti hanno registrato un aumento dell’export del 34% rispetto all’anno precedente, seguiti dal Regno Unito con un aumento del 18,9% e dalla Svizzera con un aumento dell’8,5%. L’export verso la Cina ha invece subito una diminuzione del 15,6%. In Europa, le imprese del varesotto hanno aumentato la loro presenza nei mercati polacco, spagnolo, belga e tedesco, con aumenti rispettivi del 24,3%, 23,5%, 16,5% e 11,8%. Il flusso verso i Paesi Bassi ha invece subito una diminuzione dell’1,3%.