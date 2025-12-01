8.3 C
Roma
lunedì – 1 Dicembre 2025
Economia

Export formaggi italiani

Da stranotizie
StraNotizie.it - Solo il Meglio dalle Notizie

Attilio Zanetti, presidente e amministratore delegato di Zanetti S.p.A., afferma che l’export è la strada obbligata per i formaggi italiani. Il gruppo Zanetti è il primo esportatore di Grana Padano e Parmigiano Reggiano e continua a investire per migliorare produttività, logistica e competitività.

In un contesto geopolitico complesso, Zanetti individua nuove opportunità di esportazione oltre alle consolidate strade dell’Unione Europea e degli Stati Uniti. Gli Usa confermano il dazio al 15% per Grana Padano e Parmigiano Reggiano, ma Zanetti segnala una crescita delle esportazioni e performance positive.

L’Asia-Pacifico è un’altra area in crescita, in particolare Giappone, Corea del Sud e il Sud-Est Asiatico, dove ci sono ancora margini per rafforzare la presenza. L’India è un mercato potenzialmente sconfinato, con una popolazione in crescita e un’elevata capacità di spesa, ma il nodo da sciogliere è l’utilizzo del caglio vegetale per questioni religiose.

Le esportazioni verso l’Europa sono positive, con Paesi come Serbia, Spagna, Polonia e Romania che si stanno rivelando più vivaci. Anche l’Africa è nel mirino, con una buona richiesta dal Sud Africa, Marocco e altri Paesi. L’America Latina è un’opportunità da cogliere nell’ambito degli accordi Mercosur, con consumi pro-capite limitati e spazi per crescere.

