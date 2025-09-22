Export delle PMI italiane su Amazon: un successo da 1,2 miliardi

Nel 2024, le 20.000 piccole e medie imprese italiane che vendono su Amazon hanno realizzato oltre 1,2 miliardi di euro di vendite all’estero, di cui oltre 1,1 miliardi in Europa. Più del 65% di queste imprese ha esportato i propri prodotti, e oltre 9.000, pari a oltre il 45%, hanno sede in zone rurali o a bassa densità abitativa.

Nell’ultimo anno, 6.000 PMI di queste aree hanno ottenuto 500 milioni di euro grazie all’export. Le regioni che si sono distinte per valore di esportazioni sono Lombardia, Campania, Lazio, Toscana ed Emilia-Romagna. I principali mercati di destinazione sono Germania, Francia, Stati Uniti, Regno Unito e Spagna.

Questi dati provengono dal report sull’impatto economico delle PMI italiane su Amazon, presentato in occasione dell’evento ‘Il giro del mondo in 10 anni di vetrina Made in Italy di Amazon’. Dal suo lancio, la vetrina ha raccolto oltre 5.500 aziende, con un assortimento di oltre 3 milioni di prodotti disponibili in undici Paesi e 18 percorsi regionali.

Dal 2019, l’iniziativa collabora con l’Agenzia Ice, coinvolgendo oltre 2.800 PMI e portando online più di 700.000 nuovi prodotti made in Italy. Giorgio Busnelli, VP e Country Manager di Amazon Italia, sottolinea l’importanza delle PMI come pilastri dell’economia italiana e l’impegno di Amazon nel fornire strumenti, formazione e visibilità sia in Italia che all’estero.

Annunciando il successo della vetrina, originariamente concepita come esperimento, evidenzia che è ora un negozio internazionale, frutto della fiducia delle imprese e della collaborazione con istituzioni come Agenzia Ice e Ministero degli Affari Esteri.