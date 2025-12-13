10.8 C
Export Calabria in crescita

Da stranotizie
Nei primi nove mesi dell’anno, l’export calabrese ha incassato 736 milioni di euro, con un aumento del 9,2% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. La provincia di Reggio Calabria rappresenta da sola oltre la metà delle vendite oltre confine.

I commerci con i Paesi europei sono cresciuti del 19,8%, mentre quelli con i Paesi extra Ue hanno registrato una contrazione dello 0,6%. La Calabria occupa la quarta posizione in termini di variazione tendenziale dell’export nazionale, contribuendo di più alla crescita dei commerci con l’estero rispetto ad altre regioni. I prodotti della manifattura e agroalimentare sono in testa.

La Calabria è dietro a Friuli-Venezia Giulia, Toscana e Lazio, ma sopravanza tutte le altre regioni del Sud e delle Isole che hanno registrato un crollo dei commerci con l’estero. Da gennaio a settembre, Cosenza, Catanzaro e Vibo Valentia hanno totalizzato i risultati migliori, sia in termini di variazioni percentuali delle esportazioni provinciali, sia in termini di contributo provinciale alla variazione delle esportazioni nazionali. Segue Reggio Calabria e chiude Crotone.

Reggio Calabria resta la provincia con il maggior traffico commerciale verso l’estero, con un fatturato di 521,12 milioni, il 56% degli scambi regionali complessivi. Le imprese calabresi che commerciano con l’estero sono 1.526 e gli occupati sono quasi 20mila. I prodotti più esportati includono strumenti medici e scientifici, articoli sportivi, preziosi e arredamento, che hanno segnato un balzo in avanti del 407%.

Articoli farmaceutici, chimico medicinali e botanici hanno registrato un aumento del 176,8%, la vendita di autoveicoli è cresciuta del 162,1% e quella degli articoli in pelle è aumentata del 134,8%. Computer ed apparecchi elettronici ed ottici crescono del 75%. I metalli e i minerali hanno registrato aumenti delle vendite pari al 49% e quelle dei minerali non metalliferi superano il 46%. Le destinazioni principali dell’export calabrese in Europa sono la Germania, la Francia, la Polonia e la Svizzera, mentre i commerci extra Ue sono indirizzati principalmente verso gli Stati Uniti e la Gran Bretagna.

