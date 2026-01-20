Export caffè Brasile in calo

L’export brasiliano di caffè è in calo. Secondo il report mensile di Cecafé, le esportazioni di caffè in tutte le forme hanno subito un calo del 20,8% e sono scese a 40.049.222 sacchi, con oltre 10,5 milioni in meno rispetto al dato record precedente.

Questo dato è comunque superiore alla media storica dei tre anni precedenti, che era inferiore ai 40 milioni di sacchi. Anche a dicembre, l’export è stato pari a 3.133.490 sacchi, in flessione del 20,2% rispetto allo stesso mese dell’anno precedente.

Gli imbarchi di caffè verde hanno subito una flessione del 18,4% fermandosi a 2.856.504 sacchi, di cui 2.634.357 di arabica e 222.147 di robusta. Il calo per l’arabica è stato del 10%, mentre per la robusta del 61,1%.