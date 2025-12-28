Export Bellunese stabile

Nel Bellunese, le esportazioni hanno mantenuto una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente, con una leggera flessione dello 0,4%. Questo risultato è stato influenzato negativamente dall’interscambio con gli Stati Uniti, che è in calo, mentre è in recupero quello con la Germania. I settori che hanno registrato una variazione significativa sono l’occhialeria, che ha scontato un calo di oltre il 4%, e l’export di macchinari ed elettronica, che hanno registrato un aumento.

Secondo il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, Mario Pozza, la sostanziale stabilità delle esportazioni di Belluno è dovuta alla media dei differenti andamenti di due importanti filiere provinciali: l’occhialeria e la filiera del freddo. L’occhialeria, che rappresenta i 3/4 del totale provinciale, ha registrato una variazione in leggero calo, con minori vendite per quasi 125 milioni di euro.

Il calo delle esportazioni di occhialeria è stato condizionato dagli Stati Uniti, il primo mercato di riferimento, dove le vendite sono scese del 40,1%. Tuttavia, l’export di occhialeria è in aumento verso la Francia, la Germania, il Messico, i Paesi Bassi e la Spagna. Le esportazioni bellunesi escludendo l’occhialeria hanno segnato un aumento del 12,0%, determinato principalmente dai macchinari industriali e dai prodotti di elettronica.

Le importazioni bellunesi ammontano a 1 miliardo di euro, in aumento del 6,4% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. A livello nazionale, le esportazioni sono aumentate del 3,6%, mentre le importazioni sono cresciute del 3,8%. Il Nord-est ha registrato un lieve aumento delle esportazioni, trainato dalle maggiori vendite della cantieristica navale del Friuli-Venezia Giulia. Il Veneto ha mantenuto una sostanziale stabilità delle esportazioni, con un calo dello 0,6% che diventa +0,5% se si esclude il navale.