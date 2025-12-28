11.4 C
Roma
domenica – 28 Dicembre 2025
Economia

Export Bellunese stabile

Da stranotizie
Export Bellunese stabile

Nel Bellunese, le esportazioni hanno mantenuto una sostanziale stabilità rispetto all’anno precedente, con una leggera flessione dello 0,4%. Questo risultato è stato influenzato negativamente dall’interscambio con gli Stati Uniti, che è in calo, mentre è in recupero quello con la Germania. I settori che hanno registrato una variazione significativa sono l’occhialeria, che ha scontato un calo di oltre il 4%, e l’export di macchinari ed elettronica, che hanno registrato un aumento.

Secondo il presidente della Camera di Commercio Treviso Belluno Dolomiti, Mario Pozza, la sostanziale stabilità delle esportazioni di Belluno è dovuta alla media dei differenti andamenti di due importanti filiere provinciali: l’occhialeria e la filiera del freddo. L’occhialeria, che rappresenta i 3/4 del totale provinciale, ha registrato una variazione in leggero calo, con minori vendite per quasi 125 milioni di euro.

Il calo delle esportazioni di occhialeria è stato condizionato dagli Stati Uniti, il primo mercato di riferimento, dove le vendite sono scese del 40,1%. Tuttavia, l’export di occhialeria è in aumento verso la Francia, la Germania, il Messico, i Paesi Bassi e la Spagna. Le esportazioni bellunesi escludendo l’occhialeria hanno segnato un aumento del 12,0%, determinato principalmente dai macchinari industriali e dai prodotti di elettronica.

Le importazioni bellunesi ammontano a 1 miliardo di euro, in aumento del 6,4% rispetto ai primi nove mesi dell’anno precedente. A livello nazionale, le esportazioni sono aumentate del 3,6%, mentre le importazioni sono cresciute del 3,8%. Il Nord-est ha registrato un lieve aumento delle esportazioni, trainato dalle maggiori vendite della cantieristica navale del Friuli-Venezia Giulia. Il Veneto ha mantenuto una sostanziale stabilità delle esportazioni, con un calo dello 0,6% che diventa +0,5% se si esclude il navale.

Articolo precedente
Giovanni da Verrazzano Italia
Articolo successivo
Crisi Fiorentina futuro a rischio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.