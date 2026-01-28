Export agroalimentare italiano verso 73 miliardi

L’export agroalimentare italiano è cresciuto del 5% nei primi undici mesi del 2025, raggiungendo quasi 67 miliardi di euro. Questo aumento è stato registrato nonostante un contesto internazionale ancora incerto a causa di tensioni e politiche commerciali. Tra i prodotti trainanti di questa crescita ci sono caffè, prodotti della panetteria e pasticceria, formaggi, prosciutti e frutta fresca.

Nel terzo trimestre del 2025, il Pil italiano è cresciuto dello 0,1% rispetto al trimestre precedente e dello 0,6% su base annua. Anche il valore aggiunto agricolo è aumentato, con un incremento dello 0,8% sul trimestre precedente e dello 0,6% sullo stesso trimestre dell’anno precedente. Gli occupati agricoli sono aumentati del 1% sul secondo trimestre e dell’1,5% sul terzo trimestre dell’anno precedente.

La produzione di vino in Italia è stimata intorno ai 47 milioni di ettolitri, con un aumento dell’8% rispetto all’anno precedente. L’Italia si conferma leader mondiale nella produzione di vino, ma le giacenze a luglio erano pari a 40,6 milioni di ettolitri, stabili rispetto all’anno precedente.

I consumi alimentari domestici sono aumentati del 4% nei primi nove mesi del 2025, con un recupero dei volumi per molti prodotti del carrello. Alcuni esempi di prodotti che hanno registrato un aumento dei consumi sono uova, pane, ortaggi freschi, passate di pomodoro, formaggi freschi, yogurt, carni avicole e vini spumanti.

Il settore agroalimentare italiano ha registrato una crescita significativa, ma ci sono preoccupazioni per il futuro a causa dell’incertezza del contesto internazionale e delle politiche commerciali. necessario mantenere alta l’attenzione e puntare alla valorizzazione delle produzioni italiane per evitare una possibile contrazione dei consumi e degli export.