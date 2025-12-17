Export agroalimentare in Toscana in calo

La Toscana aveva chiuso con una performance dell’export agroalimentare tra le migliori in Italia, con un valore complessivo di 471 milioni di euro, nonostante un contesto internazionale segnato da tensioni geopolitiche e dall’annuncio di nuove misure protezionistiche negli Stati Uniti. Tuttavia, il nuovo anno ha visto un ribaltamento di questa tendenza.

Secondo l’Istituto regionale per la programmazione economica della Toscana, il primo semestre mostra un arretramento significativo rispetto alla crescita a doppia cifra registrata dodici mesi prima. L’export agroalimentare toscano aveva chiuso con un incremento del 16,1% rispetto al precedente, più del doppio della media nazionale che si era attestata al 7,8%. L’industria alimentare aveva guidato l’avanzata superando i 2,19 miliardi di euro di valore e segnando un aumento del 23,7%. Anche l’industria delle bevande aveva chiuso in positivo, con una crescita dell’8,6% e un valore complessivo superiore a 1,29 miliardi.

Nel primo semestre, l’export agroalimentare ha subito una riduzione del 5,1% nel primo trimestre e dell’8,3% nel secondo. La flessione è dovuta all’arretramento dell’industria alimentare, che tra gennaio e marzo ha registrato un calo del 5,2%, seguito da una contrazione più marcata nel secondo trimestre, del 15,7%.