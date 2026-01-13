Export agroalimentare Calabria in crescita

L’export della Calabria è in crescita, soprattutto nel settore agroalimentare. Nonostante le difficoltà derivanti dal contesto geopolitico internazionale, la regione sta registrando una crescita grazie alle sue aziende medio-piccole e a poche aziende di grandi dimensioni.

Il Dirigente Generale del Dipartimento Agricoltura e Risorse Agroalimentari della Regione Calabria, Giuseppe Iiritano, ha sottolineato che anche le piccole realtà stanno puntando sul mercato di nicchia. Queste affermazioni sono state fatte in occasione del Winter Fancy Faire a San Diego.