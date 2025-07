Expo Osaka 2025: successi e eventi del Padiglione Italia

L’Esposizione Universale di Osaka, avviata il 13 aprile e in programma fino al 13 ottobre, sta vivendo una fase di grande successo, con oltre 10 milioni di visitatori registrati. Gli organizzatori puntano a incrementare ulteriormente i flussi di partecipanti durante le vacanze estive, con l’ambizione di raggiungere un totale di 28,2 milioni di ingressi entro la chiusura dell’evento.

In particolare, il Padiglione Italia ha ottenuto risultati notevoli, ospitando 367 eventi culturali ed economici che hanno attratto più di 5.480 partecipanti. Durante questo periodo, hanno visitato il padiglione 207 delegazioni ufficiali, suddivise tra 101 gruppi imprenditoriali e 106 delegazioni istituzionali e culturali. Un totale di 104 appuntamenti economici ha sottolineato l’importanza dell’Expo come piattaforma per l’internazionalizzazione delle imprese italiane. Più di 3.100 rappresentanti di aziende, sia italiane che giapponesi, hanno partecipato ad attività di networking, incluse oltre 90 iniziative di incontri B2B e 39 eventi di degustazione nel ristorante gestito da Eataly, volto a promuovere la cucina italiana come patrimonio dell’Unesco.

La cultura è un altro aspetto fondamentale per l’Italia all’Expo, con 172 eventi dedicati che hanno coinvolto 2.380 partecipanti nell’Auditorium. A questi si aggiungono 103 spettacoli messi in scena nel teatro del padiglione. Anche il mondo dello sport ha trovato spazio, con la presenza delle torce olimpica e paralimpica grazie alla Fondazione Milano Cortina e a numerosi eventi promossi dal Coni.

Infine, il Padiglione Italia ha messo in mostra la diversità territoriale del Paese, con 18 regioni rappresentate e 12 installazioni territoriali avvicendatesi nel corso dei primi tre mesi, in collaborazione con il ministero delle Imprese e del Made in Italy.