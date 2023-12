Expo-Forum europeo sulla New Space Economy 2023

Dal 5 al 7 dicembre, la Fiera di Roma si trasforma nel fulcro dell’innovazione spaziale con l’annuale Expo-Forum Europeo sulla New Space Economy (NSE), un evento di portata internazionale organizzato dalla Fondazione Amaldi e Fiera Roma. Quest’anno, la manifestazione è realizzata in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI), e vanta il patrocinio dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), tra gli altri. Nel cuore di questo evento, che celebra la sua quinta edizione, troviamo l’INGV, pronto a svelare al grande pubblico e agli studenti delle scuole superiori le illimitate possibilità offerte dall’economia spaziale e dalla nuova era dell’esplorazione spaziale.

L’INGV, per il 2023, si conferma al timone della NSE, guidato dal suo Centro di Osservazioni Spaziali della Terra (COS-INGV). Quest’ultimo, un faro di eccellenza nel settore, coordina e pianifica tutte le attività spaziali e aerospaziali dell’istituto. All’Expo, l’INGV invita i visitatori a un viaggio interattivo attraverso uno stand dedicato, dove potranno dialogare direttamente con i ricercatori. Qui, scopriranno l’importanza della cultura spaziale applicata alle Geoscienze, essenziale per condurre ricerche avanzate su fenomeni naturali come terremoti e vulcani.

I ricercatori dell’INGV porteranno in vita la teoria con dimostrazioni pratiche, seminari, video tematici e materiali informativi. Il focus sarà sui principali progetti di ricerca e sui servizi innovativi dell’istituto, tutti fondati sull’analisi dei dati spaziali e sullo sviluppo tecnologico. Quest’anno, la NSE si arricchisce di un’attrazione artistica unica: lo spettacolo “Upside Down” di Maria Sofia Palmieri. Unendo recitazione e danza, lo spettacolo celebra il telescopio di Galileo Galilei, offrendo una nuova prospettiva sul nostro pianeta e lo spazio. Presentato dall’INGV, “Upside Down” promette di essere un’esperienza immersiva dove scienza, conoscenza e arte si fondono in un unico, entusiasmante spettacolo. Tutto il materiale divulgativo dell’INGV per la NSE 2023 sarà accessibile al pubblico non solo alla Fiera di Roma, ma anche online, sul sito del COS-INGV.