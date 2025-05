Expo 2025, Unpli protagonista con la presentazione delle Maschere Antropologiche Italiane

Grandi maschere nere, campanacci, animali selvaggi e figure allegoriche hanno animato il Padiglione Italia all’Expo di Osaka, dove le Maschere Antropologiche Italiane sono state protagoniste di un evento organizzato da Unpli e sostenuto dal Ministero della Cultura. Durante il primo giorno, hanno raccontato la loro storia a un pubblico internazionale. Il convegno “Patrimonio Culturale Immateriale Italiano” ha visto la partecipazione di figure di spicco come Mario Andrea Vattani e Antonino La Spina, che hanno sottolineato l’importanza di queste maschere nel rappresentare le radici della nostra identità culturale.

Il pomeriggio è proseguito con uno spettacolo che ha visto l’esibizione di maschere tradizionali come i Mamuthones e Issohadores della Pro Loco di Mamoiada, simbolo della cultura pastorale locale. Altre presentazioni hanno avuto luogo con i Boes e Merdules di Ottana, che rappresentano una lotta simbolica tra uomo e natura, insieme alla figura della Filonzana. Anche le maschere arcaiche delle Dolomiti di Canal D’Agordo hanno fatto capolino, configurando la Zinghenèsta, una festa che celebra il ritorno della primavera.

Questo evento non è stato solo un’opportunità per mostrare il patrimonio immateriale italiano, ma anche un importante momento di dialogo interculturale. Le maschere hanno coinvolto il pubblico in un viaggio sonoro e visivo attraverso le tradizioni più antiche del Paese, suggellando la funzione cruciale delle Pro Loco nella valorizzazione e tutela delle identità locali. La partecipazione a Expo Osaka 2025 ha rappresentato un incontro di tradizioni diverse, trasformando le diversità in una fonte di arricchimento reciproco.