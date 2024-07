Expert.ai, AuCap interamente sottoscritto grazie ad azionista GUM Group

– expert.ai, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel mercato dell’intelligenza artificiale applicata alla comprensione del linguaggio, ha comunicato che l’azionista GUM Group ha sottoscritto tutte le residue 148.419 azioni di nuova emissione – rivenienti dall’aumento di capitale in opzione – rimaste inoptate a seguito dell’offerta in borsa dei diritti di opzione non esercitati, per un controvalore complessivo pari a 163.260,90 euro.

Pertanto, l’aumento di capitale risulta interamente sottoscritto per complessive 26.970.471 nuove azioni, pari al 100% del totale delle nuove azioni offerte, per un controvalore complessivo pari a 29.667.518,10 euro.