Expedia acquista Tiqets per rafforzare il business delle esperienze

Expedia acquista Tiqets per rafforzare il business delle esperienze

Expedia Group punta sul business delle esperienze e ha annunciato di aver siglato un accordo per l’acquisizione di Tiqets, piattaforma globale di attività con sede ad Amsterdam. L’operazione mira a rafforzare la presenza di Expedia Group nel segmento dei tour e delle esperienze, un mercato in forte crescita.

Con l’acquisizione di Tiqets, Expedia Group potrà offrire itinerari completi attraverso la sua piattaforma b2b e i portali consumer Expedia, Hotels.com e Vrbo. L’integrazione di Tiqets è considerata un passo fondamentale verso la creazione della soluzione di viaggio più completa e globale, che comprende attività, voli, auto e assicurazioni.

Secondo Alfonso Paredes, presidente b2b di Expedia Group, le funzionalità di Tiqets si integrano perfettamente nel loro ecosistema, migliorando l’offerta e il valore offerto a partner e viaggiatori. La competenza di Tiqets in termini di esperienze si abbina ai punti di forza di Expedia Group in termini di scalabilità e tecnologia, consentendo di accelerare l’innovazione e di sbloccare nuove opportunità di crescita.

