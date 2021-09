Il papà del design dell’iPhone (ma anche dell’iPod, iPad, iMac, MacBook Air, Apple Watch e AirPods), Jony Ive passa alla Ferrari. Un “passaggio” che avviene attraverso la sua nuova società – fondata insieme a Marc Newson – LoveFrom che collaborerà con Exor, holding della famiglia Agnelli, e Ferrari. Non solo. Sir Jony Ive entrerà inoltre nel Partners Council di Exor, forum annuale che si basa sull’esperienza e la visione di amici e partner di Exor che condividono idee ed esplorano opportunità di business.

Dopo 30 anni il famoso designer ha infatti lasciato la casa di Cupertino e ha fondato LoveFrom, proprio per esplorare progetti creativi nel business del lusso. Niente di meglio quindi della collaborazione di lungo termine, pluriennale, con Ferrari e Exor nel business del lusso.

“Nel costruire grandi aziende – ha spiegato John Elkann, Presidente, Amministratore Delegato di Exor e Presidente di Ferrari – crediamo anche nella costruzione di grandi partnership. Subito dopo la nascita di LoveFrom, abbiamo iniziato a parlare con Jony e Marc delle opportunità di combinare la loro creatività di fama mondiale con la nostra, creando complementarietà e valore aggiunto. Ferrari rappresenta una prima, emozionante occasione per fare grandi cose costruendo insieme il nostro futuro. Sono molto felice inoltre che Jony entri a far parte del nostro Partners Council, le sue idee saranno di straordinario valore per noi”.

“Con John – hanno poi commentato Marc Newson e Sir Jony Ive – siamo amici da molti anni, ammiriamo la sua visione e il suo giudizio. Siamo entusiasti di intraprendere una collaborazione così importante e a lungo termine con Ferrari nonchè, più in generale, con Exor. Come proprietari e collezionisti di Ferrari, non potremmo essere più felici di collaborare con questa straordinaria azienda e in particolare con il team di design guidato con esperienza da Flavio Manzoni. Vediamo opportunità uniche ed entusiasmanti nel collaborare insieme che crediamo produrranno risultati notevoli e di valore”.