Exodus annuncia il nuovo album Goliath

Exodus annuncia il nuovo album Goliath

Gli Exodus pubblicheranno il loro dodicesimo album in studio, “Goliath”, il 20 marzo 2026 su Napalm Records. Il disco segna il ritorno del vocalist Rob Dukes e viene descritto come uno dei lavori più collaborativi e ambiziosi della carriera della band.

Prodotto dagli stessi Exodus, “Goliath” è stato mixato e masterizzato da Mark Lewis e include contributi di Peter Tägtgren e della violinista Katie Jacoby. L’artwork del disco è firmato da Jim Louvau.

Il gruppo ha commentato: “Siamo entusiasti di questo disco? Direi che è un eufemismo. Abbiamo messo tutto quello che avevamo in questo album e è uno dei lavori di cui siamo più orgogliosi. un lavoro estremamente collaborativo, il disco più ‘band-centric’ che abbiamo mai fatto, con quattro brani scritti da Lee, testi firmati da Gary, Rob, Lee e Tom, ed è micidiale da ogni punto di vista. Il momento di scatenare il mostro sta arrivando! Inchinatevi!”

Il primo singolo estratto è “3111”, un brano ispirato agli omicidi legati al narcotraffico a Juárez nel 2010. Il video ufficiale, ritenuto “troppo brutale” per YouTube, verrà diffuso integralmente in un secondo momento.

La tracklist dell’album è la seguente:
1 3111
2 Hostis Humani Generis
3 The Changing Me (feat. Peter Tägtgren)
4 Promise You This
5 Goliath (feat. Katie Jacoby)
6 Beyond The Event Horizon
7 2 Minutes Hate
8 Violence Works
9 Summon Of The God Unknown
10 The Dirtiest Of The Dozen

