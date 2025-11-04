16.4 C
Roma
martedì – 4 Novembre 2025
Lavoro

Executive Housekeeper a Villa San Michele – Eccellenza nel Servizio Ospiti

Da stranotizie
StraNotizie.it - Offerte di Lavoro

Titolo lavoro: Executive Housekeeper | Villa San Michele

Azienda: Belmond

Descrizione lavoro:
In qualità di Executive Housekeeper presso Villa San Michele, sarai responsabile della gestione e della supervisione del personale addetto alle pulizie, garantendo standard elevati di pulizia e conforto per ogni ospite. È fondamentale avere una consolidata esperienza nel settore, preferibilmente come Executive Housekeeper o Assistant Executive Housekeeper. Le qualifiche richieste includono abilità organizzative e di leadership, nonché una forte attenzione ai dettagli. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale all’interno di una rinomata struttura dell’hotellerie di lusso.

Località: Fiesole, Firenze – Firenze

Data pubblicazione: Fri, 26 Sep 2025 22:07:37 GMT

✨ I prodotti più amati e venduti su TikTok Shop!

Scopri la selezione dei gadget e delle tecnologie più richieste e apprezzate. Visita il profilo per trovare le novità e i prodotti più popolari.

📨 Per rimanere sempre aggiornati su tutte le nuove offerte e opportunità, unitevi al nostro canale Telegram 👉 Offerte di Lavoro e non perdete mai un’occasione!

Articolo precedente
Helena Prestes sorprende: l’emozionante gesto per Javier!
Articolo successivo
Utopia Bedding Single Waterproof Mattress Protector – OEKO-TEX 90×200
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.