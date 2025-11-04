Executive Housekeeper a Villa San Michele – Eccellenza nel Servizio Ospiti

Titolo lavoro: Executive Housekeeper | Villa San Michele
Azienda: Belmond
Descrizione lavoro:
In qualità di Executive Housekeeper presso Villa San Michele, sarai responsabile della gestione e della supervisione del personale addetto alle pulizie, garantendo standard elevati di pulizia e conforto per ogni ospite. È fondamentale avere una consolidata esperienza nel settore, preferibilmente come Executive Housekeeper o Assistant Executive Housekeeper. Le qualifiche richieste includono abilità organizzative e di leadership, nonché una forte attenzione ai dettagli. Tra i vantaggi offerti, ci sono opportunità di crescita professionale all’interno di una rinomata struttura dell’hotellerie di lusso.
Località: Fiesole, Firenze – Firenze
Data pubblicazione: Fri, 26 Sep 2025 22:07:37 GMT
