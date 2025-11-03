Executive Chef a Milano: guida la nostra cucina di alta classe!

Titolo lavoro: EXECUTIVE CHEF



Azienda: Manpower



Descrizione lavoro:

Si cerca un Executive Chef con esperienza nelle cucine di hotel 4 e 5 stelle, per gestire e coordinare tutte le attività della cucina. Le responsabilità includono la creazione del menù, la supervisione del personale di cucina e il controllo della qualità dei piatti serviti. È fondamentale possedere competenze culinarie elevate e capacità di leadership, insieme a una forte attitudine al lavoro di squadra. Si offre un contratto a tempo pieno e la possibilità di lavorare in un ambiente dinamico e stimolante, con opportunità di crescita professionale.



Località: Provincia di Venezia



Data pubblicazione: Fri, 10 Oct 2025 07:19:42 GMT

