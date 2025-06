Offerta di Lavoro: Executive Assistant – VetPartners Italia

VetPartners Italia, parte di VetPartners LTD, un gruppo leader con oltre 850 cliniche veterinarie in Europa, cerca un Executive Assistant motivato per supportare la crescita e l’efficienza delle nostre operazioni. In questo ruolo cruciale, collaborerai con il management per gestire le attività quotidiane e strategiche, contribuendo alla realizzazione dei nostri obiettivi aziendali.

Responsabilità principali:

Gestione dell’agenda e coordinamento di appuntamenti.

Organizzazione di riunioni e preparazione di documentazione necessaria.

Supporto nella gestione delle comunicazioni interne ed esterne.

Analisi e reportistica su dati gestionali.

Requisiti:

Diploma o Laurea in ambito amministrativo, economico o equivalente.

Esperienza precedente come assistente esecutivo o in ruoli simili.

Eccellenti capacità organizzative e di problem-solving.

Conoscenza avanzata di strumenti informatici e suite Microsoft Office.

Ottime doti comunicative e relazionali.

Unisciti a noi per essere parte di un gruppo di riferimento nel settore veterinario. Se sei pronto a fare la differenza nel nostro team, invia la tua candidatura oggi stesso!