Il cast della sesta edizione del Grande Fratello Vip non è stato ancora chiuso definitivamente (l’unico nome ufficiale al momento è quello di Katia Ricciarelli) e – come riportato da BlogTivvu.com – l’ex volto di Uomini e Donne, tal Alessio Ceniccola, si è proposto come concorrente.

“Partecipare al Grande Fratello Vip? Magari trovo l’amore. Non si sa mai dentro la casa. Può succedere di tutto. Quindi proponetemi. Sarebbe fig*. Non so quanto mi tollererebbero dentro la casa, però sarebbe una grande esperienza che farei. Metterei alla prova tutte le persone che parteciperebbero a sopportarmi. Poi farei ridere anche tanto”.

Uomini e Donne, Alessio Ceniccola verso il GF Vip?

Alessio Ceniccola ha poi continuato:

“Rifare Uomini e Donne? E’ stata un’esperienza positiva. Non rinnego niente di quello che ho fatto. Quindi assolutamente si. Il trono a settembre? Non me l’hanno proposto. Nel caso ci penserei ma bisognerebbe vedere”.

E, in merito all’amore, ha aggiunto:

“Se sono innamorato? Non è che uno si innamora così facilmente. Anzi difficilissimo. Quindi no. Sono ancora sulla piazza”.

Vi piacerebbe vederlo al Grande Fratello Vip? O le porte del dimenticatoio sono aperte?