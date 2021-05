Il cast de L’Isola dei Famosi con l’ingresso di Ignazio Moser è ufficialmente chiuso, ma dato che il reality show è stato acquistato da Mediaset per altre due edizioni, Ilary Blasi può già segnarsi sul taccuino il nome di Milton Morales.

L’ex ballerino, che nei primi anni del 2000 è stato un volto di punta della scuderia Costanzo – De Filippi, si è infatti auto-candidato per naufragare in Honduras.

“Come mai mi sono allontanato dalla tv? Purtroppo non fu una mia scelta” – ha dichiarato Milton Morales a Novella 2000 – Dopo che avevo partecipato nel 2004 alla prima edizione del reality La Fattoria, il mio storico agente Giuseppe Santoro si ritirò e io mi trovai da solo a gestirmi. Poi sono entrato nella scuderia di Lele Mora, ma la collaborazione fu breve perché poco dopo lo arrestarono. Da lì sono stato chiamato sempre meno. Il mio sogno è partecipare all’Isola dei Famosi, è il reality che più si adatta a me: ho uno spirito selvaggio e battagliero”.

Scoperto da Maurizio Costanzo, Milton Morales è stato coreografo di Buona Domenica, ha collaborato con Maria De Filippi per Amici ed infine si è pure seduto sul trono di Uomini e Donne.

“Senza vergogna dico che mi sono adattato a fare svariati lavori: ho fatto il massaggiatore, ho lavorato in un laboratorio che costruisce pezzi per barche, ho fatto l’addetto alla sicurezza nei locali, ho consegnato pacchi per Amazon. Ho fatto tutto ciò a testa alta e non mi vergogno dopo la mia popolarità in Italia di aver svolto lavori umili. Purtroppo anni fa sono stato fregato per ben due volte. La prima aprendo con una socia e amica un ristorante a Verona, e la seconda con un’agenzia di viaggi a Milano. Mi sono fidato delle persone sbagliate, e così quasi tutti i soldi sono spariti”.