Ex vippone sulla Luzzi: “Esci dal Grande Fratello, ti bersagliano”

Se per Beatrice Luzzi quella di ieri sera è stata forse la peggior puntata del suo Grande Fratello (e in casa ha quasi tutti i gieffini contro), sui social invece scorrono fiumi di supporto, empatia e stima per LA CONCORRENTE di questa edizione del reality. Migliaia di utenti hanno preso le parti dell’attrice, tra loro un giornalista si è esposto in maniera forte e adesso è intervenuto anche un ex vippone.

Alex Belli, il consiglio dell’ex vippone per Beatrice Luzzi: “Esci!”

Ieri sera Alex Belli ha detto la sua su quello che è successo al Grande Fratello. Il man si è augurato l’uscita di Beatrice, spiegando che secondo lui è stata eccessivamente bersagliata: “Mi connetto solo ora al Grande Fratello, e penso solo una cosa, esci Bea!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!”

E se lo dice l’assoluto protagonista di un’edizione del GF Vip…

Mi connetto solo ora al GF, e penso solo una cosa, esci BEA!! perché un conto essere protagonisti di puntata, un altro essere continuamente bersagliati… perché il rischio è che per stanchezza si passi dalla parte del torto!!!#gf pic.twitter.com/MgxgAmvWFP — ALEX BELLI (@AXBproduction) February 6, 2024

