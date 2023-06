Ex vippone si è sposato: concorrenti del GF Vip tra gli invitati al matrimonio

Enock Barwuah al Grande Fratello Vip 5 non si è certo distinto per la sua spumeggiante personalità ed è difficile ricordare anche mezza dinamica legata a lui, quello che è certo è che nella casa l’ex vippone ha parlato in numerose occasioni della sua fidanzata. A distanza di due anni e mezzo dalla sua esperienza nella casa di Cinecittà Enock ieri ha sposato la sua compagna, Giorgia Migliorati Novello, che su Instagram ha scritto: “Eternamente tua, eternamente mio, eternamente nostri“.

La proposta di matrimonio è stata fatta a gennaio 2022 e dopo un anno e mezzo di preparativi i due ieri hanno festeggiato le nozze insieme a parenti e amici. Alla cerimonia erano presenti anche alcuni volti del Grande Fratello Vip, tra cui Francesco Oppini e Andrea Zelletta con la fidanzata Natalia Paragoni (che presto saranno genitori). Testimone dello sposo ovviamente il fratello, Mario Balotelli.

“Con mio fratello ho un rapporto splendido, ma per me è anche un migliore amico. Abbiamo un legame solido e ogni tanto mi sgrida. Da piccolo io vivevo con i miei genitori, mentre lui è stato dato in affido, ma ci vedevamo comunque ogni fine settimana anche per giocare a calcio. – ha dichiarato l’ex vippone a Verissimo – In casa al GF Vip mi ha mandato un messaggio bellissimi e mi ha ricaricato. Così come il fatto che è venuto lì, non era scontato ed è stato bellissimo. Mi ha reso immensamente felice.

Se sono romantico? A mio modo, però so dimostrare i miei sentimenti se necessario. Giorgia è la mia fidanzata, stiamo insieme da anni. Tra noi è tutto ok. La lontananza non è stata facile, ma adesso siamo più forti di prima. Lei era un po’ preoccupata nel vedermi agitato. Ho subito degli attacchi che mi hanno preoccupato, ma alla fine ho iniziato a riderci sopra”.