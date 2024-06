Ex vippone di Alfonso Signorini nel cast della nuova stagione di Élite

Se Fernando Lindez è stato il bello della settima stagione di Elite, il prossimo anno quel ruolo sarà affidato ad un italiano che nel proprio curriculum vanta anche l’essere stato un ex vippone di Alfonso Signorini. Un concorrente che è entrato nella storia del trash perché salvato solo dall’1% dei telespettatori nel televoto che lo ha visto uscire: Mario Ermito.



Mario Ermito è venuto alla ribalta grazie al Grande Fratello, poi è diventato un attore e qualche anno fa ha replicato l’esperienza nella versione Vip condotta da Alfonso Signorini. “Il reality non è stato per me un punto di partenza. Ho iniziato a fare questo mestiere diversi anni fa. Il Grande Fratello mi ha permesso però di farmi conoscere al pubblico. Dopo quell’esperienza ho continuato a fare il mio lavoro. Ho preso parte a Fiori sopra l’inferno e poi ho recitato nella serie spagnola di Netflix Il racconto perfetto. Al momento sono impegnato anche sul set di un’altra serie spagnola Netflix”. […] “Sono convinto che la fortuna non esista. Io provengo dal mondo dello sport. Ho giocato a calcio per tanti anni essendo cresciuto in una famiglia di sportivi. La determinazione porta a raggiungere determinati obiettivi. Sia lo sport che la recitazione ti portano a fare un lavoro su te stesso“.

Mario Ermito nel cast dell’ottava stagione di Elite, la foto

In Elite l’ex vippone interpreterà il ruolo di Pier, anche se non è ancora ben chiara quale sarà la sua storia. La nuova stagione della serie spagnola uscirà il prossimo 27 agosto.