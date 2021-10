Se Dayane Mello del GF Vip 5 attualmente è nel cast de La Fazenda in Brasile, Andrea Denver del GF Vip 4 da oggi fa parte del nuovo reality show americano, Winter House, che vede un nutrito gruppo di bellissimi vivere in una casa in mezzo alla neve. I vipponi di Alfonso Signorini hanno fatto carriera.

Il reality (già registrato in una villa a Stowe nel Vermont) va in onda sul canale Bravo di proprietà della NBC Universal, una rete seguita da oltre 90 milioni di americani. L’ex vippone Andrea Denver, descritto come un modello di successo (in Italia lo segue la Alex Model Agency), partecipa a Winter House con il cuore libero ed una gran voglia di innamorarsi della ragazza giusta.



Al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini Andrea Denver è arrivato in finale, uscendo dalla casa al 92esimo giorno dietro al podio composto da Paola Di Benedetto, Paolo Ciavarro e Sossio Aruta (!).

