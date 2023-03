Ex vippone accusa: “Un gieffino ha bestemmiato due volte ed è ancora in casa”

Nei mesi trascorsi nella casa del GF Vip Attilio Romita ha discusso in più occasioni con Edoardo Donnamaria e tra i due sono volate parole grosse. Lo scorso dicembre in particolare Donnamaria se l’è presa con l’ex vippone dandogli del classista.

“Classista, materialista, sessista, tutte ce l’ha. Che schifo ha fatto. Ha dato della mign**ta a Sarah praticamente. Sta roba mi fa ribollire il sangue. Questo ha fatto 35 anni di tv e dice ste scemenze davanti a milioni di italiani? Ste cose le combatto nella vita. Le sue sono min**ate. Per me è follia quello che è successo. La frase che ho sentito dire contro Antonella era già schifosa ‘Daniele è un imprenditore di successo, non si può far rompere i co****i da una ragazzina che fa l’influencer’. Io spero che Mimma sia più schifata adesso dalle cose appena dette che dai comportamenti con Sarah”.

Dopo quasi due settimane ad altissima tensione, tra Edoardo Donnamaria ed Attilio è il momento di un confronto. #GFVIP pic.twitter.com/FVKeTKqLkA — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 23, 2023

Le accuse dell’ex vippone: “Edoardo Donnamaria ha bestemmiato due volte”.

Attilio Romita adesso che è fuori dal GF Vip ha deciso di togliersi qualche sassolino dalle scarpe. In un’intervista rilasciata a Superguida Tv il noto giornalista ha dichiarato che Edoardo Donnamaria avrebbe bestemmiato in due occasioni. Secondo l’ex vippone, a Donnamaria sono state perdonate diverse uscite infelici, mentre a lui no.

“Le infelici frasi da camerata che ho detto nella casa hanno ferito molto Mimma. A me non sono state perdonate, c’è chi ha bestemmiato due volte come Donnamaria e sta ancora in casa, ha detto delle frasi come: “io sono andato con delle ragazze che non presenterei mai ai miei genitori”. A me hanno detto di essere classista a lui niente. Ha detto frasi che Antonella gli diceva nei loro momenti privati. A lui è stato perdonato tutto a differenza di ciò che è stato fatto con me”.

Che a Donnamaria sia stato perdonato tutto non mi risulta, per il van gate è stato messo in croce da tutti, in primis da Antonella. Tutto per una tastata di protesi.